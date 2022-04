Diana Sosoaca vrea sa revolutioneze Romania! Propunerea care a uimit pe toata lumea. Pedeapsa cu moartea trebuie reintrodusa

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 09 Aprilie 2022, ora 05:41 38 citiri

Diana Sosoaca vrea ca cei care au subminat economia nationala sa plateasca cu inchisoare pe viata. Acest lucru este solicitat prin noul prin noul proiect de lege pe care l-a depus in Parlament, proiect care nu a primit sustinerea niciunui parlamentar. Senatul a respins, recent, in prima Camera sesizata, initiativa, iar legea s-a mutat la Camera Deputatilor, care este for decizional.

Proiectul de lege depus de Diana Sosoaca vizeaza modificarea articolului 176 din Codul Penal, in sensul ca "prin ...