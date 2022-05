Dilema actuala a lui Putin aminteste de avertismentul lui John F. Kennedy. Pana unde va merge liderul de la Kremlin

Reflectand asupra crizei rachetelor din Cuba, presedintele american John F. Kennedy avertiza ca puterile nucleare "trebuie sa caute sa evite acele confruntari care pun un adversar in situatia sa aleaga intre o retragere umilitoare si un razboi nuclear", scrie CNN. Momentan, confruntarea cu presedintele rus Vladimir Putin in privinta Ucrainei nu ajuns pana acolo incat sa duca relatiile dintre Rusia si Occident pe marginea prapastiei, ca odata URSS si SUA. Dar rationamentul lui Kennedy are o ... citeste toata stirea