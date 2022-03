Dincu, despre pericolul nuclear: Nu crede nimeni ca cineva este atat de nebun incat sa inceapa al Treilea Razboi Mondial, ar insemna o sinucidere

Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, despre pericolul nuclear, in contextul conflictului din Ucraina, ca "nu crede nimeni ca cineva este atat de nebun incat sa inceapa al treilea razboi mondial, pentru ca un razboi nuclear ar insemna sfarsitul omenirii". Intrebat daca in cadrul CSAT s-a discutat despre pericolul nuclear, in urma anuntului facut de presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, Vasile Dincu a afirmat ca "acest pericol a fost ... citeste toata stirea