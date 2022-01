Dincu: Exista un stoc destul de important de locuri in care am putea sa cazam mii de posibili refugiati

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca Romania este pregatita pentru a primi mii de eventuali refugiati, carora sa le asigure "hrana si conditii bune de viata", iar capacitatea de cazare a unor eventuali refugiati dinspre Ucraina poate fi crescuta. "Exista in momentul acesta un stoc, sa spunem asa, destul de important de locuri in care am putea sa cazam mii de posibili refugiati. Evident ca avem si o zona de rezerva in care am putea sa multiplicam, sau sa aducem de trei-patru ori ... citeste toata stirea