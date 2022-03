Dincu: Indiferent cine a minat in Marea Neagra, s-a minat masiv in zona malului ucrainean cel putin

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca in Marea Neagra s-a minat masiv, cel putin in zona malului ucrainean, precizand ca este posibil ca aceste mine sa ajunga si in zona noastra. "Mina venea din barajul de la Odesa. Informatiile din timpul unui conflict armat trebuie sa le luam ca atare. Partea ucraineana cu care am vorbit cu cateva zile inainte, cand se punea aceasta problema, mi-a spus ca rusii au minat. Evident ca probabil si partea ucraineana a minat zona pentru a nu putea sa intre ... citeste toata stirea