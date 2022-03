Diplomatia ucraineana face apel la redenumirea Soselei Kiseleff, unde se afla Ambasada Rusiei la Bucuresti

Ambasada Ucrainei in Romania solicita redenumirea strazii pe care se afla Ambasada si Consulatul Federatiei Ruse la Bucuresti. "Cetatenii Romaniei sunt indemnati sa semneze o petitie pentru redenumirea unei parti a Soselei Pavel D. Kiseleff, unde este situata Ambasada Rusiei in Bucuresti, in Soseaua Ucraina. Aceasta ar fi o actiune simbolica de sprijin al poporului ucrainean, care isi apara independenta in razboiul declansat de Rusia", se arata intr-un comunicat al Ambasadei Ucrainei in Romania. ... citeste toata stirea