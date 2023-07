Luni, 24 iulie, ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Zakonyi Botond, a fost convocat la sediul Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in contextul discursului sustinut sambata de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul Taberei de Vara de la Baile Tusnad.Reprezentantii MAE au transmis ca partea romana a reiterat faptul ca, in cadrul dialogului diplomatic constant cu partea ungara, "a facut in mod repetat apel la retinere in declaratiile si mesajele publice ale oficialilor ungari aflati in ... citeste toata stirea