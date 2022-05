Discursul lui Vladimir Putin de Ziua Victoriei: Occidentul se pregatea sa ne invadeze pamantul

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca "interventia" Rusiei in Ucraina a fost necesara, pentru ca Occidentul "se pregatea sa ne invadeze pamantul, inclusiv Crimeea", informeaza Reuters. GALERIE FOTO de la Parada Militara de la Moscova Putin si-a inceputul discursul anual cu ocazia Zilei Victoriei, la inceputul paradei militare ce are loc in Piata Rosie, pentru a marca victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial. "In zilele acestea luptam pentru ... citeste toata stirea