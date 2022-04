Discutii Erdogan-Grindeanu: Romania isi propune sa avanseze de pe pozitia 17, in Top 10 piete de import ale Turciei

Vicepremierul Sorin Grideanu, aflat intr-o vizita in Turcia a avut intalniri cu presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan si cu cu vice-presedintele turc, Fuat Oktay. Discutiile s-au axat pe Parteneriatul Strategic si pe dezvoltarea relatiilor economice dintre cele doua tari. "Am discutat astazi cu presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, despre prioritatile Parteneriatului Strategic dintre Romania si Turcia. Am apreciat atat medierea pe care o ofera Turcia, stat membru ... citeste toata stirea