Discutii in Coalitie. Atingerea jaloanelor din PNRR, criteriul de baza pentru evaluarea ministrilor la sfarsitul lunii iunie

Lideriii coalitiei de guvernare au discutat in sedinta de miercuri pe tema PNRR, concluzia fiind ca atingerea jaloanelor prevazute de Planul National de Redresare si Rezilienta va fi principalul criteriu pentru evaluarea ministrilor la sfarsitul lunii iunie, In ceea ce priveste masurile fiscale, discutiile vor continua, insa a fost reiterata ideea potrivit careia anul acesta nu vor exista modificari. In ceea ce priveste PNRR, discutiile au fost centrate pe capitolul sanatate si in special pe ... citeste toata stirea