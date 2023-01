Discutii intre ministrul de Externe Bogdan Aurescu si Tobias Billstrom, omologul sau din Suedia. Aderarea la Schengen, marea tema

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 12 Ianuarie 2023, ora 05:34 24 citiri

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 11 ianuarie 2023, o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in calitatea sa de reprezentant al Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2023.

Ministrul Bogdan Aurescu a transmis urari de succes in exercitarea de catre Suedia a Presedintiei Consiliului UE si a asigurat de sprijinul Romaniei pentru gestionarea de catre aceasta a unei agende europene complexe, ...