Discutii tensionate la Moscova intre sefii diplomatiei ruse si britanice: "o conversatie a mutilor si surzilor"

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a reprosat omoloagei sale britanice ca nu a fost dispusa sa auda ce are Rusia de spus, catalogand discutiile ca o "conversatie intre un surd si mut", relateaza The Guardian si Reuters. In cadrul conferintei lor comune de presa in care a fost evidenta prapastia dintre cele doua parti in privinta Ucrainei, Serghei Lavrov, un veteran al politicii externe ruse, a reprosat ministrei britanice de externe Liz Truss faptul ca nu s-a putut crea niciun teren ... citeste toata stirea