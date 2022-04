Dmitro Kuleba: Va veni o zi cand liderul Rusiei va veni in Ucraina, va ingenunchea si isi va cere iertare

Dmitro Kuleba a declarat vineri intr-un interviu acordat Digi24, ca o sa vina o zi cand Rusia va merge in Ucraina si isi va cere iertare in fata unui monument dedicat victimelor agresiunii ruse. Ministrul de Externe al Ucrainei a declarat in acelasi interviu ca in Mariupol inca se afla prieteni de-ai sai si ca suferinta prin care trec civilii este foarte mare. De asemenea, Kuleba a declarat ca partenera sa a fost la un pas sa ajunga in mainile militarilor rusi, ea plecand din Bucea inainte cu o ... citeste toata stirea