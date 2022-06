DNA cere ridicarea imunitatii pentru ministrul Adrian Chesnoiu, acuzat de procurori de abuz in serviciu / Reactia PSD

Directia Nationala Anticoruptie cere Parlamentului ridicarea imunitatii lui Adrian Chesnoiu, actual ministru al Agriculturii in Guvernul Ciuca, fiind acuzat de abuz in serviciu. "In conformitate cu prevederile legale si constitutionale, procurorul sef al D. N.A. Crin Nicu Bologa a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, in vederea sesizarii Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de o persoana, deputat in Parlamentul Romaniei, la ... citeste toata stirea