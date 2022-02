"Doamne fereste sa vina cazacii si luptatorii ceceni!" Temerile de razboi cresc in orasele din prima linie din Ucraina VIDEO

In Luganskul divizat, locuitorii traiesc in umbra conflictului de ani de zile. Dar acum obuzele devin din ce in ce mai zgomotoase si mai aproape. Raisa Malasenko isi conducea sambata dupa-amiaza bicicleta ruginita, incarcata cu sacose cu mancare, prin centrul orasului Stantia Luganska. Batrana de 81 de ani nu a tresarit, in timp ce bubuiturile artileriei au rasunat in departare.Cei cinci copii ai ei au parasit cu totii acest oras din prima linie, unii pentru Rusia si altii pentru parti mai ... citeste toata stirea