Doliu in politica romaneasca. A murit un primar celebru din PNL. Avea doar 55 de ani

Mircea Pop a candidat in 2020 sustinut de PNL, iar la ultimele alegeri a castigat cu aproape 90% din voturi primaria din comuna Cuzaplac. Totodata, primarul era cu cea mai indelungata activitate din Salaj.

"Trecerea in lumea Vesniciei a celui care a fost Mircea Pop, primarul comunei Cuzaplac, ne-a umplut sufletul de tristete si de regret. Timp de 30 de ani am impartasit si promovat impreuna valorile social-democrate, Mircea Pop fiind, ani in sir, liderul Ligii Alesilor Locali Social Democrati; ...