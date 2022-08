Donald Trump si informatiile compromitatoare despre viata amoroasa a lui Emmanuel Macron. Ce detalii cunoaste fostul presedinte al SUA

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 31 August 2022

Subiectul despre informatiile pe care Donald Trump le-ar avea despre Emmanuel Macron, a revenit in centrul atentiei in urma perchezitiei organizate de FBI la proprietatea fostului presedinte al SUA din Mar-a-Lago. In timpul perchezitiei, autoritatile au confiscat documente compromitatoare, inclusiv unul intitulat "informatii despre: Presedintele Frantei".

In acest moment, nu se stie daca documentul in cauza continea detalii despre viata personala a lui Macron. De asemenea, nu este confirmat ...