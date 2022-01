Dosar penal dupa ce AUR a catalogat Holocaustul drept "o tema minora". Parchetul General s-a autosesizat

Parchetul General s-a autosesizat dupa ce AUR a minimalizat Holocaustul, catalogand tema drept una "minora", care nu ar trebui sa fie ridicata la randul de materie. La acest moment, cercetarile sunt efectuate in rem, adica fata de fapte, nefiind pusa sub invinuire nicio persoana. "La data de 6 ianuarie 2022, urmare a sesizarii din oficiu in conformitate cu art. 292 din Codul de procedura penala, la nivelul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta ... citeste toata stirea