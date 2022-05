Dosar penal dupa incendiul de la metrou - Se fac cercetari pentru mai multe infractiuni

Politistii si procurorii au deschis, marti, un dosar de cercetare penala dupa incendiul de la metrou care a dus la evacuarea a peste 170 de persoane, 25 avand nevoie de ingrijiri medicale. Se fac verificari pentru mai multe infractiuni. "Cu privire la evenimentul inregistrat in data de 24.05.2022, cand un tren a ramas blocat in tunel in zona statiei de metrou Piata Romana, sector 1, politistii Brigazii de Politie pentru Transportul Public s-au sesizat din oficiu si desfasoara activitati ... citeste toata stirea