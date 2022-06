Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, miercuri, ca s-a deschis dosar penal pentru incalcarea legislatiei privind accesul in Grindul Chituc, arie protejata din Delta Dunarii. De asemenea, zona este monitorizata in continuare de reprezentanti ai Ministerului de Interne. "Este inacceptabil ca o arie protejata, parte din patrimoniul UNESCO, sa fie distrusa din cauza nepasarii", a transmis Tanczos Barna. "S-a deschis un dosar penal in cazul Grindul Chituc. Este inacceptabil ca o arie protejata, ... citeste toata stirea