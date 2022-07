Dosarul Colectiv. Cand vor fi despagubite familiile victimelor. Anuntul facut de ministrul Finantelor

Ministrul Adrian Caciu a vorbit despre despagubirea familiilor tinerilor incendiati in clubul Colectiv, dupa sase ani si jumatate de la tragedie.

"Am propus azi Guvernului ca, la rectificarea bugetara care va avea loc in scurt timp, sa alocam fondurile pentru plata despagubirilor catre familiile victimelor din dosarul Colectiv. Solutia a fost sustinuta de intreaga echipa guvernamentala, astfel incat institutiile statului desemnate de justitie cu plata despagubirilor civile vor putea primi rapid ...