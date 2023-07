Marcel Ciolacu si-a exprimat speranta ca fiul lui, care va termina in curand medicina in Constanta, sa nu plece si el in strainatate. "In 1992, fratele meu a plecat in Germania. Pe atunci calatoream cate patru in masina, cu alti cumnati. Ei si-au cautat "visul american" in Germania. Asa era perioada aceea. Dupa 15-20 de ani s-au intors. Au reusit sa aiba vointa de a se intoarce si de a se realiza si in Romania.Cand a plecat fratele meu a fost o drama. Aceeasi drama o resimt cand ma intalnesc ... citeste toata stirea