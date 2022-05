Drula: Ciuca nu intelege economie, iar lui Ciolacu nu-i pasa

Presedintele USR Catalin Drula, afirma, luni seara, ca lista de masuri a guvernului e jenanta si decuplata de realitate. "Socialistii cu epoleti ne duc in faliment", a afirmat liderul USR. "Socialistii cu epoleti ne duc in faliment. Lista de masuri a guvernului e jenanta si decuplata de realitate. De luni de zile, le cerem sa reduca deficitul bugetar, sa domoleasca morisca imprumuturilor: ca sa tina inflatia sub control. Ce ne propun asta-seara? Inca MAI MULTE cresteri de cheltuieli!", a scris, ... citeste toata stirea