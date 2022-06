Drula, despre plecarile din partid: Si informatiile mele sunt in zona asta, ca sunt 11 parlamentari / S-au gandit sa faca asta pe etape, nu pleaca toti deodata

Liderul USR Catalin Drula a declarat, luni, in emisiunea Talk News, de la Profit News TV, despre plecarile din partid, ca si informatiile sale sunt in zona asta, ca vor fi 11 parlamentari care vor parasi formatiunea. El a mai spus ca s-au gandit sa faca asta pe etape si nu pleaca toti deodata ceea ce "nu prea e ok, pentru ca vor sa dea impresia ca USR se sparge". "Nu veti mai auzi USR pe 17 voci", a mai spus Drula. "Sunt 11 parlamentari (..) si informatiile mele sunt in zona asta, din 80. Zece ... citeste toata stirea