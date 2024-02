Dumitru Buzatu. Drumul de la suplinitor de limba rusa, la "statutul"de baron local

Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant luand o mita de 1,25 milioane lei. Acesta a fost suspendat din fruntea CJ Vaslui, pe numele lui fiind deschis un dosar penal. Legat de cariera baronului local s-au vehiculat numeroase supozitii, avand in vedere ca documentul disponibilpe site-ul Camerei Deputatilor este plin de lacune. Din acesta lipsescinformatii legate de inceputul facultatii, momentul devenirii profesor titular sau debutul sau in politica.Dumitru Buzatu, parcurs misterios in ... citește toată știrea