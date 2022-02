Dupa Biserica, si seful Academiei se dezice de AUR. Ioan Aurel Pop: "Singura politica pe care o fac este aceea a Academiei Romane"

Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, a anuntat vineri ca nu va intra in politica si isi va continua activitatea in cadrul forului stiintific. Precizarea sa vine ca urmare a vehicularii numelui sau ca posibil candidat la presedintie din parte AUR si in aceeasi zi in care si Biserica Ortodoxa a avut o delimitare similara de formatiunea lui George Simion. "Dragi Prieteni,Mi-am propus, din mai multe motive, sa intervin cat mai rar pe Facebook si in mijloacele de difuzare in masa in ... citeste toata stirea