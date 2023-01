Dupa ce si-a agresat sotia, Dumitru Focsa vrea sa se ocupe de violenta domestica din pozitia de parlamentar

"E timpul sa lasam deoparte demagogia in favoarea unei dezbateri sincere si generarea de solutii relevante pentru stoparea violentei din familiile noastre. Casnicia mea a fost afectata de violenta, de aceea lasati-ma sa ma dedic acestei cauze din pozitia de parlamentar", a scrie Focsa pe Facebook.

El spune ca tensiunile din casnicie au venit "pe fondul dedicarii mele totale in cariera politica, muncind sapte zile din sapte atat la Bucuresti, cat si in teritoriu, acolo unde am fost mereu prezent ...