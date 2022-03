E oficial: Certificatul PLF a fost anulat! Romanii nu mai trebuie sa-l completeze la intrarea in tara

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 12 Martie 2022, ora 05:42 13 citiri

Certificatul PLF nu mai este obligatoriu la intrarea pe teritoriul Romaniei, in ciuda faptului ca in alte state restrictia nu a fost indepartata. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, care a explicat, zilele trecute, dupa ce ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis ca documentul nu mai trebuie completat, ca Guvernul trebuie sa aprobe o ordonanta de urgenta in acest sens.

Certificatul PLF nu mai este obligatoriu

"A fost aprobata ordonanta care abroga OUG nr. ...