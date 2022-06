Eduard Hellvig: "Sunt directorul in mandatul caruia SRI a predat aproape toate dosarele fostei Securitati. Am condamnat public Securitatea"

Seful SRI, Eduard Hellvig, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este directorul in mandatul caruia Serviciul Roman de Informatii a predat aproape toate dosarele fostei Securitati pe care nu le predase anterior. Hellvig a mai precizat ca SRI este un partener de incredere in NATO si UE, unde furnizeaza un numar insemnat de informatii, in contextul razboiului din Ucraina. "Sunt Directorul in mandatul caruia Serviciul Roman de Informatii a predat aproape toate dosarele fostei ... citeste toata stirea