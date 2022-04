ELCEN anunta ca trece la schema de vara. "Nerealizarea la timp a lucrarilor de modernizare a condus la degradarea fara precedent a sistemului de termoficare"

La solicitarea Termoenergetica, in perioada calda din an, Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) trece la asa-numita "schema de vara" care presupune functionarea a doua dintre cele patru CET-uri. Totodata, ELCEN atrage atentia ca nerealizarea la timp a lucrarilor majore de modernizare a dus la "degradarea fara precedent a sistemului de termoficare operat in prezent de Termoenergetica". "La solicitarea TERMOENERGETICA se trece la schema de vara. In schema de vara, ELCEN functioneaza in fiecare an (de ... citeste toata stirea