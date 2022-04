Elena Udrea a fost retinuta pentru 24 de ore de politia bulgara, a anuntat Ministerul de Interne din Bulgaria

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea a fost retinuta, joi, pentru 24 de ore de politia bulgara, in baza mandatului european de arestare emis de autoritatile romane, transmite agentia bulgara BTA. Un fost ministru roman a fost retinut pentru 24 de ore de politia bulgara joi, a anuntat Ministerul de Interne.Elena Gabriela Udrea, care a fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului din 2009 pana in 2012, a fost retinuta in urma unui mandat european emis de politia romana, de oprire a ... citeste toata stirea