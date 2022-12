Elena Udrea, mesaj dupa ce Romania a ratat intrarea in Schengen. Cine sunt marii vinovati

Fostul ministru a facut referire la doamnele de la conducerea Uniunii Europene, printre care Ursula von der Leyen, presedinte Comisiei Europene si la Roberta Metsola, presedinta Parlamentului European, care ne-au sustinut mereu aderarea in Schengen, dar pesemne ca nu a fost suficient.

La conducerea UE ar trebui sa fie si barbati

Elena Udrea a facut referire si la Eva Kaili, recent arestata in scandalul de coruptie de la Bruxelles. "Pare ca Romania este foarte sustinuta de UE, pentru intrarea in ...