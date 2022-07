Eliberarea Insulei Serpilor de sub ocupatie rusa, un ajutor enorm dat de ucraineni Romaniei

Analistii militari si cei in securitate nationala spun ca eliberarea Insulei Serpilor de sub ocupatie rusa este un ajutor dat de ucraineni Romaniei, avand in vedere ca rusii erau la doi pasi, cu tot cu pericolul aferent adus de sistemele de rachete si de radare, care puteau lovi Gurile Dunarii, Delta, municipiul Constanta sau Baza Mihail Kogalniceanu unde sunt si militarii NATO Rusia a pierdut Insula Serpilor si odata cu ea si echipamente militare de aproape un miliard de dolari, iar din punct ... citeste toata stirea