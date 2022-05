Epopeea Legii offshore. Cum au ajuns parlamentarii sa aprobe exploatarea gazelor din Marea Neagra, dupa un lung sir de neintelegeri

Legea offshore, care permite exploatarea gazelor din Marea Neagra, a fost adoptata de Parlament miercuri, dupa mai multe sedinte tensionate. AUR este singurul partid care s-a opus si care a iscat un scandal in timpul dezbaterilor din Camera Deputatilor. Camera Deputatilor a adoptat Legea offshore, miercuri, in calitate de for decizional, astfel ca proiectul merge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Potrivit ministrului Energiei, initiativa, care modifica Legea offshore deja ... citeste toata stirea