Este absolut clar ca actiunile Rusiei si Rusia, ca atare, prin modul in care actioneaza reprezinta o amenintare la adresa Aliantei, afirma Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca "este absolut clar ca actiunile Rusiei si Rusia, ca atare, prin modul in care actioneaza reprezinta o amenintare si este cea mai serioasa amenintare la adresa Aliantei", el aratand ca Romania va sustine, la summitul de la Madrid, reconfirmarea Marii Negre ca zona de importanta strategica pentru NATO. "Noi cerem si este mentionat inclusiv in paragraful 7 al Declaratiei, a summit-ului B9, ca in noul concept strategic sa fie recunoscuta ... citeste toata stirea