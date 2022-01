Este oficial! Conducatorii auto impulsivi vor primi amenzi dure. Portretul soferului agresiv in trafic

Guvernul a stabilit joi, printr-o Ordonanta de Urgenta, noi amenzi pentru mai multe abateri de la legislatia rutiera, fiind prima oara cand legislatia in domeniu va sanctiona si comportamentul agresiv in conducerea vehiculelor pe drumurile publice. Conform documentului guvernamental, agresivi in trafic pot fi caracterizati soferii care schimba benzile de mai multe ori, in scopul depasirii unui sir de vehicule care circula in acelasi sens, dar si cei care intorc vehiculul prin folosirea franei ... citeste toata stirea