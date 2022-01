Europa se zguduie din temelii. Nici Romania nu va scapa. Rafila avertizeaza

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 12 Ianuarie 2022, ora 05:42 31 citiri

Anuntul a fost facut chiar de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-o declaratie de presa, de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. El a precizat ca tara noastra a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 si se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de crestere.

"In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe zi. Chiar daca pare ca situatia s-a stabilizat de vreo patru-cinci zile, asta nu ...