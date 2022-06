Evenimente de Ziua Copilului: Intrare gratuita la Art Safari, vizita la Camera Deputatilor, ateliere creative la Bookfest si festivale de arte

Petreceri in aer liber, ateliere in curtile muzeelor "Antipa" si "Dimitrie Gusti", spectacole de teatru in premiera la "Tandarica", intrare gratuita la expozitii de arta (Art Safari), jocuri si ateliere de lectura la Bookfest, vizite la Parlament sunt cateva dintre activitatile pe care le pot alege copiii de 1 Iunie, ziua lor. Art Safari deschis gratuit pentru copiiArt Safari va fi deschis special de 1 Iunie si lanseaza Family Ticket, un bilet pentru intreaga familie. In aceasta zi, toti ... citeste toata stirea