Evolutie spectaculoasa pe Autostrada Transilvania, lotul Nadaselu-Zimbor. "Oamenii astia sunt din alt film!" VIDEO

Tronsonul Nadaselu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania a ajuns la aproximativ 25%, dupa un an de santier. La lot lucreaza firmele detinute de Dorin Umbrarescu, care au contractat lucrarile cu 1,4 miliarde de lei, banii provenind din PNNR. Lotul UMB Nadaselu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania, singurul contract in lucru cu finantare prin PNRR, a ajuns la aproape 23% stadiu fizic de executie, dupa primul an de santier, potrivit datelor oficiale CNAIR. Contractul a fost castigat de ... citeste toata stirea