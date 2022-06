EXCLUSIV Adevaratul Volodimir Zelenski, descris de regizorul cu care este prieten de 14 ani: "Initial, mi s-a parut ceva prostesc"

Regizorul american David Dodson, apropiat al presedintelui Zelenski, cu care a realizat trei filme inainte ca acesta sa ajunga presedinte, a acordat un interviu exclusiv pentru "Adevarul" in care vorbeste despre actorul si presedintele Volodimir Zelenski. David Dodson si Volodimir Zelenski s-au intalnit pentru prima oara la New York in 2008, cand lucrau impreuna la comedia romantica "Love in the Big City". A fost inceputul unei colaborari foarte stranse ce s-a concretizat in trei filme in care ... citeste toata stirea