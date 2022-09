Exclusiv. AUR, avans politic major dupa nunta liderului de la Maciuca. Misterul relatiei George Simion-USR, dezlegat

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 07 Septembrie 2022, ora 05:41 28 citiri

Directorul Sociopol spune ca "nunta lui Simion a produs consecinte puternice. Nu doar mediatice, rating si expunere. Ci si electorale".

El refuza insa sa dezvaluie, deocamdata, care este castigul, in procente, al acestui eveniment care a dus la cifre de audienta fara precedent pentru Romania TV, statia care a transmis nunta in direct. "Nu va spun procente. Din doua motive. A) oricum n-ati crede B) ar trebui sa va... sa va... cum sa va spun eu ce-ar trebui sa va fac dupa ce aflati sondajul, in ...