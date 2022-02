EXCLUSIV. Candideaza Chris Terhes la prezidentiale in 2024? Anuntul momentului (VIDEO)

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 11 Februarie 2022, ora 05:43 35 citiri

Intr-o interventie directa in studioul EVZ, europarlamentarul Cristian Terhes a negat ca ar intentiona sa candideze pentru functia suprema in stat.

"Trebuie sa trimitem patrioti in PE care sa apere interesele Romaniei"

"Nu s-a pus problema asta, am vazut si eu mesaje. Primele alegeri din 2024 vor fi cele pentru Parlamentul European si va fi important pentru noi ca tara sa trimitem un grup de patrioti acolo care sa apere cu demnitate interesele Romaniei. Vrem sa facem o echipa puternica, sa ...