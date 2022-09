Exclusiv. Constituirea platformei nationaliste in jurul AUR starneste nemultumiri. Fiica lui Vadim Tudor, atac dezlantuit

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 12 Septembrie 2022, ora 05:41 16 citiri

Lidia, fiica cea mare a fostului politician nationalist Corneliu Vadim Tudor, a vorbit despre tatal sau si despre mostenirea pe care a lasat-o acesta in politica romaneasca. Ea a facut o serie de comentarii cu privire la noua generatie de politicieni nationalist-suveranisti pe care ii vede mult sub nivelul tatalui ei.

Declaratiile Lidiei Tudor vin in contextul reuniunii de saptamana trecuta, de pe Litoral, a reprezentantilor partidelor nationaliste care au pus bazele unei noi platforme politice ...