Cristian Terhes, europarlamentar, a fost invitat in podcastul evz HAI Romania!, prezentata de Robert Turcescu, unde a discutat despre cele mai recente masuri adoptate de Comisia Europeana in lupta impotriva schimbarilor climatice.La Strasbourg, saptamana trecuta, pe data de 12 iulie 2023, Parlamentul European a votat proiectul denumit "Nature Restoration Law" (Legea Restaurarii Naturii). Aceasta lege reprezinta una dintre cele patru legi incluse in cadrul general al "Green Deal".Legile ... citeste toata stirea