EXCLUSIV Decanul Harvard Kennedy School despre Maia Sandu: "Model exceptional de lider autentic"

Pe 25 mai, Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, a fost invitata sa tina discursul de absolvire din acest an de la Harvard Kennedy School, scoala de politici publice a Universitatii Harvard, pe care si ea a absolvit-o. Decanul Douglas Elmendorf a acordat un interviu exclusiv pentru "Adevarul" despre Maia Sandu. In 2010, Maia Sandu a obtinut titlul de Master in politici publice, dupa finalizarea studiilor la Harvard Kennedy School. Ulterior, in perioada iunie 2010 - iulie 2012, a fost ... citeste toata stirea