EXCLUSIV. Greseala uriasa a lui Ion Iliescu! Cum a calcat in picioare visul romanilor. Detalii incredibile (VIDEO)

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 02 Mai 2022, ora 05:41 22 citiri

Invitatul lui Mirel Curea si Dan Andronic, graficianul, pictorul si scriitorul Eugen Mihaescu este unul dintre personajele cele mai interesante ale societatii romanesti. Implinit ca artist in Statele Unite ale Americii, autorul a numeroase desene si coperti pentru revista si publicatii prestigioase, precum New York Times, New Yorker, Time Magazine, un militant anticomunist extrem de vocal, Eugen Mihaescu s-a intors in Romania in 1990.

Sursa foto: Razvan ValcaneantuEEC

Moderatorii au incercat sa ...