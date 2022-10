Exclusiv. Iohannis, lasat cu ochii in soare de premierul Olandei! Turcescu: Gretosul de Rutte nu vede ca suntem granicerii Europei Video

Luni, 17 Octombrie 2022

In dialogul saptamanal cu invitatii sai, jurnalistii Octavian Hoandra si Bogdan Comaroni, jurnalistul EVZ Robert Turcescu a denuntat atitudinea duplicitara a Olandei, vizibila inclusiv la cea mai recenta vizita a premierului Mark Rutte la Bucuresti.

Presedintele, sfios si crispat in fata lui Mark Rutte

"Rutte a fost flegmatic in declaratii la conferinta de presa", a observat Turcescu, remarcand si faptul ca presedintele Iohannis, atat de arogant in general, "a fost sfios in fata lui Rutte". ...