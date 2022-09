Exclusiv. La ce intalniri il spiona Liviu Dragnea, pe Victor Ponta. Dezvaluirile lui Codrin Stefanescu si un serial EvZ

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 01 Septembrie 2022, ora 05:41 5 citiri

Codrin Stefanescu a dezvaluit ca Liviu Dragnea era trimis de partid, impreuna cu Victor Ponta, la intalnirile cu diversi reprezentati ai serviciilor secrete - Statul Paralel - asa cum ii numeste, ca sa-l spioneze. Sarcina lui Dragnea era sa asculte ce discuta Victor Ponta cu persoanele respective. Codrin Stefanescu a raspuns, astfel, unei intrebari pe care i-a pus-o jurnalista Anca Alexandrescu in emisiunea Culisele Statului Paralel.

In urma cu cinci ani, Evenimentul zilei dezvaluia, in ...