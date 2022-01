Exclusiv. Lovitura de proportii pe scena politica! George Simion face anuntul zilei VIDEO

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 13 Ianuarie 2022, ora 05:43 27 citiri

Co-presedintele AUR nu a negat posibilitatea de a-l coopta in partid pe europarlamentarul Cristian Terhes, cunoscut ca unul dintre cei mai vocali oponenti la Bruxelles fata de certificatul verde si masurile de restrictie.

Simion: Mi l-as dori pe Chris Terhes, in AUR au loc toti patriotii

"Il felicit pentru activitate. In penultima zi a anului am vorbit despre viitorul cooperarii noastre. O sa colaboram politic, o sa vedem formula. Mi l-as dori pe Chris Terhes, in AUR au loc toti patriotii. ...