EXCLUSIV. Meciul Iohannis-SRI intra in prelungiri. Andronic: Se incearca o subminare a autoritatii lui Klaus Iohannis (VIDEO)

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 11 Iunie 2022

In cadrul podcastului Contrapunct EVZ de vineri, jurnalistul Dan Andronic si-s exprimat convingerea ca manevra serviciilor secrete, odata cu scurgerea in presa a draftului noului pachet de legi ale securitatii nationale, indica o subminare a autoritatii presedintelui Klaus Iohannis.

E lupta clasica pentru acapararea parghiilor de putere, de care serviciile secrete tin cu dintii. In plus, SRI ar forta subtil, prin noile legi, posibilitatea de a avea ofiteri acoperiti la extern, prin SIE, a ...